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MHP Lideri Devlet Bahçeli Hastaneye Kaldırıldı!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı. Bahçeli'nin rutin sağlık kontrolleri için Başkent Hastanesi'ne gittiği belirtildi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli Hastaneye Kaldırıldı!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı. Bahçeli'nin rutin sağlık kontrolleri için Başkent Hastanesi'ne gittiği belirtildi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 12:35
MHP Lideri Devlet Bahçeli Hastaneye Kaldırıldı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Şu anda şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır” dedi.

Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında konuşan Semih Yalçın, “Bugün sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımız mide bulantısı şikayetiyle hastaneye müracaat etti. Hastaneye intikalinden itibaren kendisinin tetkikleri yapılmaktadır. Bazı sosyal medya alanlarında ifade edildiği gibi beyin kanaması veya kalp hastalığıyla alakalı hiçbir problemi yoktur. Şu anda şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır. İstirahat etmektedir.

Bu açıklamayı, hastane başhekimliği daha geniş bir şekilde ilerleyen yapacaktır. Genel Başkanımızın durumu son derece iyi ve mükemmel durumdadır. Hastaneye intikalinden itibaren Genel Başkanımız kendisinde. Herhangi bir problem yok. Şu an için istirahat ediyor. Tetkiklerin de çoğu yapıldı. Herhangi bir problem yok” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Bahçeli’nin beyninde pıhtı attığı iddialarını yalanladı.

Semih Yalçın, MHP liderinin mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını belirtirken, "Bazı sosyal medya alanlarında iddia edildiği gibi beyin kanaması veya kalp hastalığı ile ilgili hiçbir problemi yoktur. Şu anda şuuru açıktır. Genel başkanımızın son durumu gayet iyidir. Hiçbir şeyi yok. Hastaneye intikalinden itibaren başkanımız kendisinde. Şu an için istirahat ediyor. Herhangi bir problem yok” açıklamasında bulundu.

Başkent Hastanesi önünde gazetecilere konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Sosyal medyada bazı söylentiler var. Beyin kanaması veya kalp hastalığıyla alakalı hiçbir sorunu yoktur. Sağlık durumu son derece iyi mükemmel durumdadır. Şu anda şuuru açık, konuşabilir durumdadır. İstirahat etmektedir. Hastane başhekimliği ilerleyen saatlerde detaylı açıklama yapacaktır” dedi.

2016’DA KALP AMELİYATI OLMUŞTU

MHP lideri Devlet Bahçeli, 2016 yılında özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuştu.

"RUTİN KONTROL"

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden "Devlet Bahçeli hastaneye kaldırılmadı. Rutin kontrollerini yaptırmak için Başkent Hastanesine gitti" paylaşımında bulundu.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı haberlerine MHP'den açıklama geldi.

MHP'den aktarılan bilgiye göre Bahçeli'nin sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 23.09.2019 12:40
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mhp lideri devlet bahçeli hastaneye kaldırıldı
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