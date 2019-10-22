MHP'li Başkan hayatını kaybetti!

Yahya Demirbaş göğüs ağrısı şikayetiyle Üzümlü İlçe Devlet Hastanesine başvurmuş ve gözlem altına alınmıştı. Ayrıca Demirbaş'ın kap krizi geçirdiği tespit edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kalbi duran Demirbaş'a yaklaşık yarım saat müdahale yapıldı. Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Demirbaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

YETKİLİLERDEN BİLGİ ALINDI

Tüm bunların yanı sıra Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, MHP İl Başkanı Salih Aksu, Ülkü Ocakları Başkanı Vasfi Karatepe ve AK Parti Üzümlü İlçe Başkanı Faruk Aydın hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA