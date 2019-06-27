Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 24°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
95573
ALTIN
261.337
DOLAR
5.7720
STERLIN
7.3146
EURO
6.5609
Sigara paketleri değişiyor ! Tarih belli oldu
Orman Genel Müdürlüğü Pilot Alıyor!
HONOR 7C, 1099 TL’lik Özel Fiyatıyla A101’de Satışta!
23 Haziran seçimi sonrası 3 Zam Haberi!
CHP: FATURA YİNE VATANDAŞA ÇIKTI

MHP'den Flaş KYK Borçlarının Silinmesi Talebi!

31 Mart ile 23 Haziran seçimleri öncesinde ve sonrasında mezun gençlerin yanı sıra hâla öğrenim gören öğrenciler tarafından gündeme getirilen KYK borçları hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde KYK borçları hakkında yeni teklif sunan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan yaptığı açıklamasında " Faiz yükünden kurtaralım" değerlendirmesinde bulundu.

MHP'den Flaş KYK Borçlarının Silinmesi Talebi!

31 Mart ile 23 Haziran seçimleri öncesinde ve sonrasında mezun gençlerin yanı sıra hâla öğrenim gören öğrenciler tarafından gündeme getirilen KYK borçları hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde KYK borçları hakkında yeni teklif sunan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan yaptığı açıklamasında " Faiz yükünden kurtaralım" değerlendirmesinde bulundu.

27 Haziran 2019 Perşembe 20:41
MHP'den Flaş KYK Borçlarının Silinmesi Talebi!

Sürekli olarak gündeme getirilen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda KYK borçları hakkında açıklama yaptı.

Aycan, yaptığı konuşmayı kişisel twitter hesabı üzerinden paylaştı ve hâla öğrenim gören öğrenciler ile mezun olmuş gençlerin borç yükü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

KYK BORÇLARI HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan TBMM'de yaptığı açıklamasında işsizlik sorununa vurgu yaptı ve gençlerin faiz nedeniyle zorluk çektiğini ifade etti.

SEFER AYCAN'IN TWiTTER PAYLAŞIMI

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan KYK borçları hakkında TBMM'de yaptığı açıklamasında ise;

''Yüksek öğrenim kredisi alan gençlerimizin ödeme sıkıntıları olduğu, işe başlayamama nedeniyle zamanında kredilerini ödeyemediklerini biliyoruz.

Bu durum karşısında faiz uygulaması yapılmaktadır ve gençlerimizin borç yükü artmaktadır.

İyi niyetli olduklarını düşünüyoruz, borçlarını ödeyeceklerine eminiz ama bir kolaylık yapılması gerekiyor.

Faiz yükünden kurtaralım ve bunlara borçlarını ödemeye bir fırsat verelim diye düşünüyorum." dedi.

Anahtar Kelimeler:
mhp den flaş kyk borçlarının silinmesi talebi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan yeni atama kararları
Erdoğan'dan yeni atama kararları
Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı açıklandı
Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı açıklandı
TCDD 356 İşçi Alımında Sözlü Sınav Duyurusu Yayımlandı
TCDD 356 İşçi Alımında Sözlü Sınav Duyurusu Yayımlandı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim