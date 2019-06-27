MHP'den Flaş KYK Borçlarının Silinmesi Talebi!

Sürekli olarak gündeme getirilen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda KYK borçları hakkında açıklama yaptı.

Aycan, yaptığı konuşmayı kişisel twitter hesabı üzerinden paylaştı ve hâla öğrenim gören öğrenciler ile mezun olmuş gençlerin borç yükü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

KYK BORÇLARI HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan TBMM'de yaptığı açıklamasında işsizlik sorununa vurgu yaptı ve gençlerin faiz nedeniyle zorluk çektiğini ifade etti.

SEFER AYCAN'IN TWiTTER PAYLAŞIMI

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan KYK borçları hakkında TBMM'de yaptığı açıklamasında ise;

''Yüksek öğrenim kredisi alan gençlerimizin ödeme sıkıntıları olduğu, işe başlayamama nedeniyle zamanında kredilerini ödeyemediklerini biliyoruz.

Bu durum karşısında faiz uygulaması yapılmaktadır ve gençlerimizin borç yükü artmaktadır.

İyi niyetli olduklarını düşünüyoruz, borçlarını ödeyeceklerine eminiz ama bir kolaylık yapılması gerekiyor.

Faiz yükünden kurtaralım ve bunlara borçlarını ödemeye bir fırsat verelim diye düşünüyorum." dedi.