Mevsimlik İşçilere Kadro İçin Kanun Teklifi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal, kamuda geçici iş pozisyonlarında çalışanların sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri, geçici işçi çalıştırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında, TBMM Başkanlığına "Kanun Teklifi" verdi.

BİRÇOK GEÇİCİ VE MEVSİMLİK İŞÇİ KAPSAMA GİREMEDİ

Anayasa'nın Çalışma Hak ve Ödevine ilişkin 49. maddesinin, “Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” şeklinde olduğunu hatırlatan Milletvekili Köksal, "4.04.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile geçici İşçilere kadro verilmiştir. Fakat Kanun 2006 yılında en az 6 ay çalışanları kapsadığından, birçok geçici ve mevsimlik işçi bu kapsama girememiştir." dedi.

SOSYAL GÜVENCE ANLAMINDA BÜYÜK SORUNLAR YAŞANIYOR

Türkiye'de birçok kamu kurum ve kuruluşlarında geçici işçilerin çalıştığını kaydeden Köksal, "Mevsimlik işçi olarak adlandırılan bu işçiler yılda en fazla 5 ay 29 gün çalıştırılmakta, kadro almaları için 179. gün çıkışları verilmektedir. Yılda 12 ay çalışan üreticilerin geçinmekte zorlandığı ülkemizde geçici statüde en fazla 5 ay 29 gün çalışan işçilerin geçinmeleri mümkün değildir. Yılda 5 ay 29 gün sigortalı olan mevsimlik işçilerimiz sosyal güvence anlamında büyük sorunlar yaşamaktadır. İhtiyaç halinde kurum yetkilisine verilen sorumluluk ile 9 ay 29 gün çalıştırma yolu açılmış olsa dahi bu sürenin 5 ay 29 gün üzerine çıkmadığı bilinmektedir, bu da 6 ay işsizlik fonuna kesinti yapılan işçi işten çıkarıldığında işsizlik fonundan da yaralanamamasına sebeptir. Özellikle emeklilikte aranan prim gün sayısını tamamlayamayan işçiler için emekli olamama sorunu da ayrıca ciddi bir mağduriyet yaratmaktadır. Bu Kanun teklifi ile kamu kurum, kuruluş ve ortaklarında çalıştırılan geçici ve mevsimlik işçilerin sürekli işçi kadrolarına alınması öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

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