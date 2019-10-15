Metro Türkiye tarih verdi: Satacağı tüm yumurtalar 2 numaralı olacak!

Türk mutfağı ve değerlerinin daimiyetini sağlamayı hedefleyen Metro Türkiye bu alandaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Metro Türkiye’nin 11 Ekim Dünya Yumurta Günü kapsamında bu yıl ilk kez düzenlediği ve önümüzdeki yıllarda da sürdüreceği Metro Şef Cage-Free lansmanında yumurta üreticileri, uzmanlar ve müşterileriyle bir araya gelirken kafessiz yetiştirme metodu olarak bilinen Cage Free konusu ele alındı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ‘Sıfır Atık Sıfır Açlık Projesi’ destekçisi ve sürdürülebilir beslenme uzmanı, diyetisyen Dilara Koçak’ın moderatörlüğünde yapılan panele Gram Restoran Sahibi ve Şefi Didem Şenol Tiryakioğlu, Metro Türkiye Süt Ürünleri Kategorisi Müdürü Mert Gürsel ve Türk - Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve hayvan hakları hukuku alanında çalışmalar yürüten Dr. Engin Arıkan katılarak konu hakkında bilgi ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaştı.

Panel öncesi açılış konuşmasını yapan Metro Türkiye Satın Alma Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç yumurtanın önemine dikkat çektiği konuşmasında, “Metro olarak hayvanların yetiştirilmesi ve onlardan ürün alımı konusunda kurallara bağlı kalınmasına büyük önem veriyoruz. Çünkü daha sağlıklı hayvanlar ve ortaya çıkacak daha verimli üretim demektir. Daha verimli üretim ise işletmelerin daha karlı hale gelmesidir. Hayvan refahı ve hijyen konularında sağladığımız denetim ve eğitimlerle hem ürünlerimizin kalitesini hem de hayvanlar için daha iyi yaşam kriterlerinin uygulanmasını garanti altına alıyoruz. Bu çerçevede, 2018 yılında tam 111 tesisi hayvan refahı konusunda denetimden gerçekleştirdik” dedi.

Metro Türkiye’nin kafessiz yumurta üretimi konusunda yaptığı çalışmalar hakkında da bilgiler veren Alkaç, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bu kapsamda Metro olarak yumurta üretiminde verimliliği ciddi şekilde artıran bu yöntemle ilgili eğitimler düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bu amaçla tüm yumurta tedarikçilerine Cage Free yani kafessiz yumurta üretimi konusunda eğitimler verdik. Ayrıca geçtiğimiz yıldan itibaren de Cage Free yumurta üretimi konusunda denetim ve eğitimlerle tedarikçilerimizi bilgilendirmeye başladık. Tabii iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile bu konuda yaptığımız çalışmaların yanında kendi ürünlerimizde de yeni hedeflerimizi ortaya koyduk. 2023 yılı sonuna kadar kendi markalı tüm yumurtalarımızın Cage Free olmasını taahhüt ediyoruz. Aynı şekilde 2025 yılı itibarıyla da mağazalarımızda satışa sunulan tüm yumurtalarının Cage Free olmasını amaçlıyoruz.”

Cage -Free, (kafessiz yetiştirme) metodu nedir?

Yumurta yetiştiriciliği 4 grup altında toplanmaktadır. Buna göre, "0" kodu organik yetiştiricilik, "1" kodu Free Range (açık dolaşıma erişim) yetiştiriciliği, "2" kodu kümeste kafessiz yetiştiricilik, "3" kodu da kafesli yetiştiricilik için kullanılmaktadır. Yumurta üreticileri için Cage Free, yani kafessiz yetiştirme metodu, son yıllarda hayvan refahı açısından çok önemli bir konu haline geldi. Cage Free denilen yetiştirme metodu; 2 numara ile ifade edilen metottur. Bu sistemdeki kafessiz kümeslerde hayvanlara daha geniş alan veriliyor ve kümes içlerinde tünek, eşeleme plastikleri, tırnak törpüleri ve folluklar bulunuyor. Dolayısıyla hayvanların doğal yaşamlarında içgüdüsel olarak yapmak istedikleri hareketleri yapmalarına olanak sağlanıyor.

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