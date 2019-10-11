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Metro hatlarının sefer saatleri uzatıldı

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB), bu akşam oynanacak Türkiye–Arnavutluk maçı nedeniyle bazı metro hatlarının sefer saatlerini uzattı.

Metro hatlarının sefer saatleri uzatıldı

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB), bu akşam oynanacak Türkiye–Arnavutluk maçı nedeniyle bazı metro hatlarının sefer saatlerini uzattı.

11 Ekim 2019 Cuma 15:12
Metro hatlarının sefer saatleri uzatıldı

İBB, bu akşam Kadıköy'de oynanacak Türkiye-Arnavutluk maçı dolayısıyla bazı metro hatlarının sefer saatlerini uzattı.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11 Ekim Cuma günü, saat 21:45’te oynanacak olan Türkiye-Arnavutluk Milli takımları futbol maçı nedeniyle M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve F1 Taksim-Kabataş hatlarımızda seferlerimiz saat 01:30’a kadar uzatılmıştır.

Gece Metrosu kapsamındaki M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy ve M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü hatları 24 saat kesintisiz işletmesine devam edecektir. TCDD'den alınan bilgiye göre Marmaray hattı da Zeytinburnu-Söğütlüçeşme arasında 01:30'a kadar sefer gerçekleştirecektir."

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metro hatlarının sefer uzatıldı
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