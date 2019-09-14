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Metin Feyzioğlu: Baroların ezici çoğunluğu yargı reformunu destekliyor

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Barolarımızın çok büyük çoğunluğu gündemimizdeki Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne tam destek vermektedir. Barolarımızın çok büyük çoğunluğu bu belgenin kanunlaşması için elinden geleni yapmaktadır" ifadesini kullandı.

Metin Feyzioğlu: Baroların ezici çoğunluğu yargı reformunu destekliyor

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Barolarımızın çok büyük çoğunluğu gündemimizdeki Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne tam destek vermektedir. Barolarımızın çok büyük çoğunluğu bu belgenin kanunlaşması için elinden geleni yapmaktadır" ifadesini kullandı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:55
Metin Feyzioğlu: Baroların ezici çoğunluğu yargı reformunu destekliyor

Sivas'ta düzenlenen İç Anadolu Barolar Başkanlığı Toplantısı, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Barolar Birliği ile toplantıya katılan barolar anıta sundu. Çelenk sunma töreninin ardından toplantının yapılacağı otele geçildi.

Toplantıda konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne değinerek, "Barolarımızın çok büyük çoğunluğu gündemimizdeki Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne tam destek vermektedir" iddiasında bulundu.

Feyzioğlu, "Barolarımızın çok büyük çoğunluğu bu belgenin kanunlaşması için elinden geleni yapmaktadır. Ekim ayında, inşallah meclisimizin ilk gündem maddesi olarak masaya gelecektir. Sadece biz avukatların dağlar kadar birikmiş sorunlarını çözmekle kalmayacak, vatandaşlarımızın adliyelerden beklentilerini de büyük ölçüde çözecektir, çözmeye başlayacaktır" ifadesini kullandı.

Tüm sorunların bir günde, bir kanunla, bir paketle çözülmesini beklemediklerini ifade eden Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Önemli olan ilk adımı atmaktır. Uzaya da gidecek olsanız, ilk adımı atıp kaldırıma ayak basmak zorundasınız. Sokağa çıkmak zorundasınız. Şu halde birileri umutsuzluk yaymaya çalışsa da, birileri 'olmaz, niyet yok, iyi niyet yok, yapılmaz' demeye çalışsa da biz barolarımızın çok büyük çoğunluğu ve emin olunuz avukatlarımızın ezici çoğunluğu, bu belgenin çıkması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Umutluyuz ve verilen en üst düzeyden sözün gereğinin yerine getirileceğine inanıyoruz ve takipçisiyiz. Sivas sokaklarında dolaşırken, vatandaşlarımız ne dedi biliyor musunuz? 'Sivas fabrika bekliyor, Sivas yatırım bekliyor, sizin adli yıl konuşmanızı dinledik. Adli yıl konuşmasında dediniz ki 'en etkili teşvik, güvenilir hukuk sistemidir' dediniz. O yüzden biz yargı reformunun çıkmasını, Sivas olarak bekliyoruz'. Vatandaşımızın, ne yapmak istediğimizi, neyin mücadelesini verdiğimizi anladığını biliyorduk. Bu cümleler de bize bir kez daha, bir ispat mahiyetinde oldu."

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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metin feyzioğlu baroların ezici çoğunluğu yargı reformunu destekliyor
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