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Metin Cihan: Rabia Naz'ın annesi mesaj attı, videodan sonra polisler evini basmış

Giresun'un Eynesil ilçesinde Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili süreci başından beri takip eden ve duyurulmasını sağlayan Metin Cihan, Atika Vatan'ın kendisine mesaj attığını ve evine polis baskını düzenlendiğini söylediğini aktardı.

Metin Cihan: Rabia Naz'ın annesi mesaj attı, videodan sonra polisler evini basmış

Giresun'un Eynesil ilçesinde Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili süreci başından beri takip eden ve duyurulmasını sağlayan Metin Cihan, Atika Vatan'ın kendisine mesaj attığını ve evine polis baskını düzenlendiğini söylediğini aktardı.

14 Kasım 2019 Perşembe 13:33
Metin Cihan: Rabia Naz'ın annesi mesaj attı, videodan sonra polisler evini basmış

Giresun'un Eynesil ilçesinde Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili süreci başından beri takip eden ve duyurulmasını sağlayan gazeteci Metin Cihan, bu sabah saatlerinde anne Atika Vatan'ın kendisine gönderdiği videoyu bu sabah saatlerinde kişisel Twitter hesabında paylaştı.

Cihan, söz konusu paylaşımına "Rabia Naz'ın annesi Atika Vatan video gönderdi. 'Eşim bir adım ileri gidip bir şeyleri ortaya çıkardığı zaman direkt susturmaya çalışıyorlar. Kucağımda 40 günlük bebeğimle eşimin adaletini burdan sağlamaya çalışıyorum. Sesimi herkese duyurmaya çalışıyorum. Benim devletim nerede?'" notunu düştü.

Rabia Naz'ın annesi Atika Vatan video gönderdi. "Eşim bir adım ileri gidip bir şeyleri ortaya çıkardığı zaman direkt susturmaya çalışıyorlar. Kucağımda 40 günlük bebeğimle eşimin adaletini burdan sağlamaya çalışıyorum. Sesimi herkese duyurmaya çalışıyorum. Benim devletim nerede?" pic.twitter.com/kM39vXhUXd

— metin cihan (@metcihan) November 14, 2019

​Cihan, daha sonra yaptığı paylaşımda ise Atika Vatan'ın kendisine mesaj attığını ve bu videodan sonra evine polis baskını düzenlendiğini söylediğini aktardı.

Atika Hanım mesaj attı. Bu videodan sonra POLİSLER EVİNİ BASMIŞ. https://t.co/lRr58O7PBL

— metin cihan (@metcihan) November 14, 2019

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.11.2019 13:38
Anahtar Kelimeler:
Polis BaskınıAtika VatanŞaban VatanVideoMesajAnneMetin CihanRabia Naz
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