Meteoroloji'den sıcak ve nem uyarısı!

İstanbul ve çevresinde mevsim normallerinin üzerinde yüksek sıcaklık ve nem oranında artış beklenirken, cumadan itibaren Karadeniz üzerinden gelecek yağışlı sistem kenti serinletecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 haftadır İstanbul'un büyük bölümünde gök gürültülü ve sağanağa neden olan sistemin hafta sonu etkisini kaybettiğini söyledi.

İstanbul'un doğu kesimlerinin hafta sonuna kadar Basra alçak basıncının, kuzey kesimlerinin de Karadeniz üzerinde gelen yüksek basıncın etkisinde kalmasının beklendiğini ifade eden Kocaman, bu nedenle hafta boyunca Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kısa süreli yerel sağanak geçişlerinin yaşanacağını kaydetti.

Kocaman, diğer yerlerde ise havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceğinin tahmin edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu hafta boyunca, İstanbul ve çevresinde sıcaklıkların 28 derece civarında olan mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, 3-7 derece arasında artması bekleniyor. Dün sıcaklıklarda 34 dereceye kadar bir artış oldu. Yarın 30, perşembe 31 derece civarında beklenen sıcaklıklar, cumadan itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı sistemle birlikte azalarak mevsim normallerine inecek. Havanın cumartesi günü de parçalı bulutlu olması öngörülüyor."

"NEM ORANI ARTACAK"

Ahmet Kocaman, bölgede yüksek sıcaklıklarla birlikte yüksek nem de beklendiğini vurgulayarak, "Bölgede yüksek sıcaklıklarla birlikte yüksek nem de bekleniyor. Kentte nem oranının yüzde 55-60'a kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Yüksek nem nedeniyle sıcaklık daha yüksek hissedilecek." dedi.

Kocaman, nemden kaynaklı hissedilecek yüksek sıcaklıkların çarpmalara neden olabileceğini belirterek, çocuklar, yaşlılar, hamileler ve sağlık problemi olanlara öğle saatlerinde güneşte kalmaması uyarısında bulundu.

5 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın yarın sabaha kadar parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 3-7 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Adıyaman'da 39, Elazığ ve Tunceli'de 37, Bingöl'de 36 ve Malatya'da 35 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

Sıcak hava nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 10.00-16.00

saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkatli davranmaları gerekiyor.

METEOROLOJİ'DEN 'GÜNEŞ ÇARPMASI' UYARISI

Meteorolojiden Orta Karadeniz için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Kastamonu, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat'ta hafta boyunca hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların, güneş çarpması gibi sağlık sorunlarına karşı tedbirli ve dikkatli olması gerektiği tavsiyesinde bulunuldu.

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