Meteorolojiden Sağnak Yağış Uyarısı: Cuma gününe dikkat !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) haftalık hava durumu verilerinde cuma günü için Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2 ila 3 derece sıcaklık artışı, yurdun diğer bölgeleri için ise yağışlı hava uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından çarşamba günü (bugün) için yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Ankara'nın kuzeydoğusu, Çankırı, Sivas, Van ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde güneyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinin yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) Kuzey Ege kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Çankırı ve Sivas ile Ankara'nın kuzeydoğu çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sinop, Kastamonu, Karabük ve Bolu ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Van ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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