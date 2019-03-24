Meteoroloji Yine Yanılmadı! Siirt’te Köy Yolları Ulaşıma Kapandı!

Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarılarından sonra kar nedeniyle ulaşımda yaşanan zorluklarla ilgili ilk haberler gelmeye başladı.

Ajanslardayer alan bilgilere göre; Siirt’te 27 köyün yolları ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı görülen bölgede yol açmak için ekipler aralıksız olarak çalışıyor.

Siirt'te iki gündür yoğun kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Geçittepe, Düğüncüler, Ormancık, Kışlacık, Hacıyusuf, Yapraktepe, Bent, Söğütönü, Keskin, Karşıyaka, Güzelbağ, Doğan, Ilısu, İnceler, Karamık, Cemikıran, Belenoluk, Sarıyaprak, Karadayılar, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı, Cevizlik, Yamaçlı, Ormanlı, Oya ve Eruh ilçesine bağlı Okçular, Erkantepe, Cesurtepe köy yolları ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdare ekipleri 40 araç 50 personelle yol açma çalışması başlattı.