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Meteoroloji uyardı: Kış Geliyor! Sıcaklıklar düşecek!

Hava sıcaklıkları bir yükseldi bir düştü. Yağmur sağanak uyarıları peş peşe geldi. Meteoroloji'den önemli açıklama geldi. Meteoroloji kış geliyor uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşeceğini belirterek vatandaşı uyardı. Hava nasıl olacak? Bu hafta hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Kuzey Ege, Antalya'nın doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Meteoroloji uyardı: Kış Geliyor! Sıcaklıklar düşecek!

Hava sıcaklıkları bir yükseldi bir düştü. Yağmur sağanak uyarıları peş peşe geldi. Meteoroloji'den önemli açıklama geldi. Meteoroloji kış geliyor uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşeceğini belirterek vatandaşı uyardı. Hava nasıl olacak? Bu hafta hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Kuzey Ege, Antalya'nın doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

06 Ekim 2019 Pazar 19:01
Meteoroloji uyardı: Kış Geliyor! Sıcaklıklar düşecek!

Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu açıklamasına göre yağışların; Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu’nun kıyı ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6 – 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

EGE'DE YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Aydın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

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meteoroloji uyardı kış geliyor sıcaklıklar düşecek
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