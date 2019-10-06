Meteoroloji uyardı: Kış Geliyor! Sıcaklıklar düşecek!

Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu açıklamasına göre yağışların; Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu’nun kıyı ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6 – 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

EGE'DE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Aydın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

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