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Meteoroloji uyardı! Hafta sonu planı yapanlar dikkat!

Akdeniz, Karadeniz, Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde yarın sağanak yağış, Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Hafta sonu planı yapanlar dikkat!

Akdeniz, Karadeniz, Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde yarın sağanak yağış, Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

19 Ekim 2019 Cumartesi 14:20
Meteoroloji uyardı! Hafta sonu planı yapanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sakarya, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı çevreleriyle Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

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meteoroloji uyardı hafta sonu planı yapanlar dikkat
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