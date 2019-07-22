Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 28°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101327
ALTIN
260.431
DOLAR
5.6710
STERLIN
7.0618
EURO
6.3615
Avrasya Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
O ilimizde denize girmek yasaklandı
CHP Sözcüsü: SETA’nın fişleme kağıdı bir utanç belgesidir
Instagram'dan Van Gölü Ekspresi paylaşımı!
Çukurova Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde civa sızıntısı: 13 kişi hastaneye kaldırıldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kalibrasyon merkezinde, içinde civa bulunan cam fanusun yere düşmesi sonucu etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ekibi sevk edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde civa sızıntısı: 13 kişi hastaneye kaldırıldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kalibrasyon merkezinde, içinde civa bulunan cam fanusun yere düşmesi sonucu etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ekibi sevk edildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:32
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde civa sızıntısı: 13 kişi hastaneye kaldırıldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kalibrasyon merkezinde, içinde civa bulunan cam fanusun yere düşmesi sonucu etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ekibi sevk edildi.

Keçiören ilçesi Sanatoryum Caddesi üzerinde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi'nde, saat 13.00 sıralarında içinde cıva bulunan fanus, iddiaya göre yere düşerek kırıldı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Cıvadan etkilenen 13 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Binanın girişine güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. AFAD ekipleri, içeride temizlik çalışması başlatırken, personele de önlem amacıyla eldiven ve maske dağıtıldı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.07.2019 13:46
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü nde civa sızıntısı kişi hastaneye kaldırıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğer Yatmadan Kontrol Ediyorsanız Bağımlısınız!
Eğer Yatmadan Kontrol Ediyorsanız Bağımlısınız!
YAZ TATİLİNDE OKUNACAK 5 KİTAP
YAZ TATİLİNDE OKUNACAK 5 KİTAP
Geleceğin Yıldızları’ndan vizesiz uluslararası yaz kampı
Geleceğin Yıldızları’ndan vizesiz uluslararası yaz kampı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim