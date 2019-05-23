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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre; Marmara Bölgesinin doğusu ile Trakya'da, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre; Marmara Bölgesinin doğusu ile Trakya'da, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

23 Mayıs 2019 Perşembe 18:59
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli geliyor

23 Mayıs 2019 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara Bölgesinin doğusu ile Trakya'da, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 23.05.2019 19:01
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