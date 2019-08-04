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Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışın, Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege ve Orta Karadeniz kıyılarında da kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışın, Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege ve Orta Karadeniz kıyılarında da kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 22:25
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Havanın, Karadeniz kıyıları, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sakarya, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Artvin, Kars, Ardahan, Ankara'nın güney doğusu ve Konya'nın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerde az bulutlu olması bekleniyor. 

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekarede 21-50 yer yer 51-75 kilogram) yağışın Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege ve Orta Karadeniz kıyılarında da kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji den kuvvetli yağış rüzgar uyarısı
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