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Meteoroloji'den Kritik Uyarı!

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, bayram tatilinin son günüde bulutlu hava etkili olacak. Yarın ise yurt genelinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den Kritik Uyarı!

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, bayram tatilinin son günüde bulutlu hava etkili olacak. Yarın ise yurt genelinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

09 Haziran 2019 Pazar 12:21
Meteoroloji'den Kritik Uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz , Edirne, Kırklareli, Niğde, Kayseri, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile akşam ilk saatlerde Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor

RÜZGAR

Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi çok bulutlu Edirne ve Kırklareli çevreleri ile tekirdağın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevreleri ile iç kesimlerinin yükseklerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı ile Niğde, Kayseri ve Sivas, gece saatlerinde Ankara, Yozgat, Sivas ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin, gece saatlerinde Sinop çevrelerinin çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Son Güncelleme: 09.06.2019 12:31
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji den kritik uyarı
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