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Meteoroloji'den ''içimizi ısıtacak'' açıklama: Yaz geri geliyor!

Meteoroloji'den yapılan son hava tahmini açıklamasına göre yağmur Türkiye'yi tamamen terk etti. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den ''içimizi ısıtacak'' açıklama: Yaz geri geliyor!

Meteoroloji'den yapılan son hava tahmini açıklamasına göre yağmur Türkiye'yi tamamen terk etti. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

07 Kasım 2019 Perşembe 12:08
Meteoroloji'den ''içimizi ısıtacak'' açıklama: Yaz geri geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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