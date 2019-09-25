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Meteoroloji alarm verdi! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıkların ise 3 ila 6 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji alarm verdi! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıkların ise 3 ila 6 derece düşeceği tahmin ediliyor.

25 Eylül 2019 Çarşamba 09:22
Meteoroloji alarm verdi! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla ve Antalya çevreleri ile bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir'in güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Muğla ve Antalya çevreleri ile bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir'in güney ilçelerinde, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2),Antalya'nın İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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meteoroloji alarm verdi çok kuvvetli geliyor
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