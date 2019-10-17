Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
gök gürültülü hafif yağmurlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
93369
ALTIN
282.276
DOLAR
5.8897
STERLIN
7.5373
EURO
6.5450

Mesut Özil'den Merkel'e: Bu kararı vermekte özgürüm

Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kaldığında Merkel'in kendisini bir kez dahi aramadığını belirten Mesut Özil, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve ben kiminle fotoğraf çektireceğimin kararını vermekte özgürüm" dedi.

Mesut Özil'den Merkel'e: Bu kararı vermekte özgürüm

Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kaldığında Merkel'in kendisini bir kez dahi aramadığını belirten Mesut Özil, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve ben kiminle fotoğraf çektireceğimin kararını vermekte özgürüm" dedi.

17 Ekim 2019 Perşembe 14:22
Mesut Özil'den Merkel'e: Bu kararı vermekte özgürüm

Futbol hayatına İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da devam eden Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, İngiltere'de yayın yapan The Athletic'e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Almanya Milli Takımı'nı neden bıraktığını anlatan Özil, ''Almanya'da siyasetçiler bile bana karşı ırkçılıkta bulundu. Tanınmış kişilerin saldırısına uğradım ama takımdan birisi de 'Hey, bu adam bizim oyuncumuz' diyerek beni savunmadı. Herkes sustu'' ifadelerini kullandı.

Irkçı söylemlere maruz kalmasına rağmen kimsenin kendisine sahip çıkmadığını ifade eden futbolcu, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve ben, Cumhurbaşkanı kimse ona hak ettiği saygıyı göstereceğim. Merkel, Londra'da olsaydı ve benimle görüşmek isteseydi; görüşürdüm" dedi.

'ÖZÜR DİLEMEMİ BEKLEDİLER AMA MERKEL ARAMADI'

''Biz Alman futbolunu değiştirdik. Özür dilememi beklediler ama Merkel beni bir kez dahi aramadı'' diyen Özil, "Almanya için yaptıklarıma saygı duysunlar ve hiçbir Alman yetkili yapılanlar karşısında bana sahip çıkmadı. Kiminle fotoğraf çektireceğimin kararını vermekte özgürüm" şeklinde konuştu.

'FOTOĞRAFTAN SONRA KORUNMASIZ HİSSETTİM'

Özil ayrıca, "Fotoğraftan sonra korunmasız hissettim. Her gün ırkçı saldırılara maruz kalıyordum. Bu saldırıları yapanlar içinde politikacılar ve ünlü kişiler de vardı" diye konuştu.

Fotoğraftan önce de birçok saldırıya maruz kaldığını söyleyen Özil, "Geçen hafta Halle'de olanlara bakın, bir başka antisemitik saldırı. Almanya'da ırkçılık maalesef artık sadece bir sağ problemi değil. Irkçılık bütün toplumun sorunu haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Özil, kulüpten ayrılmak isteyip istemediği sorusuna ise "2021 yazına kadar sözleşmem var. Kontratım bitene kadar buradayım" yanıtını verdi.

Arsenal forması giydiği için gurur duyduğunu dile getiren 31 yaşındaki oyuncu, "Burada çok mutluyum. İnsanlar sokakta benle konuştuğu zaman, 'Burası benim evim. Hiçbir yere gitmiyorum' diyorum." şeklinde konuştu.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
mesut özil den merkel e bu kararı vermekte özgürüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dilber Ay’ın mirası kriz çıkardı ! Mezarı açılacak
Dilber Ay’ın mirası kriz çıkardı ! Mezarı açılacak
O uzmandan kritik deprem uyarısı: Her an üretebilir
O uzmandan kritik deprem uyarısı: Her an üretebilir
Antalya'dan acı haber: 1 askerimiz şehit
Antalya'dan acı haber: 1 askerimiz şehit

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim