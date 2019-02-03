Meslek Seçiminde İpuçları! Hangi Mesleği Seçmeliyim?

Meslek seçimi, bireylerin hayatları süresince verdikleri en önemli kararlardan biridir. Genellikle bu seçim yapılırken iki soru üzerinde yoğunlaşılır. Hangi meslekte çok para kazanabilirim? Hangi meslekte daha az çalışırım? Hayatımızın tümünü etkileyecek bir seçim için sadece bu iki soruya cevap aramak doğru mudur?

Çevrenizde işinden memnun olmayan pek çok insana rastlamışsınızdır. Bu insanların içerisinde maddi kazancı gayet tatmin edici olsa dahi mesleğinden ya da çalışma şartlarından dolayı sürekli söylenen insanlar da mevcuttur. Peki, nasıl oluyor da birey yeterli para kazanırken bile şikayet edebiliyor? Çalışma şartları gayet iyi olsa da neden mutsuzlar? Çünkü meslek sadece para kazanma yöntemi değil aynı zamanda bireyin kendini ifade edebilme biçimidir. Yapılan seçim bireyin gelecek hayatındaki statüsünü, hayattan alacağı doyumu, bunlarla bağlantılı olarak da mutluluk ya da mutsuzluğunu belirleyecektir.

Meslek seçiminin yaşantımıza etkilerini değerlendirecek olursak yapmış olduğumuz seçim;

Geleceğimizi hangi şartlar altında geçireceğimizi belirler.

İşimizin devamlılığı ve kalitesini şekillendirir.

Gelir düzeyimizi ve hayat tarzımızı belirler.

Statü ve sosyal ilişkilerimizi yönlendirir.

Hatta eş seçimimizi bile etkileyebilir.

Dolayısıyla bu seçimi yaparken anlık ya da rastgele karar vermek yerine, seçimimizi uzun bir sürece ve daha fazla kritere dayandırarak karar vermek çok daha doğru olacaktır. Meslek seçimi sanılanın aksine, çok önemli ve uzun bir süreçtir.

Kişi bir ömür boyu yapacağı mesleği seçerken çok dikkatli ve özenli olmalıdır. Peki bu önemli süreç nasıl yürütülmelidir?

Bu süreçte kişi iki kademeli olarak değerlendirme yapmalıdır. Birinci kademe bireyin kendine dair sorularını kapsar. İkinci kademe ise seçmek istediği meslek hakkındaki sorgulamalardır. Birinci kademeye dair hangi soruları sormalıyız?

Ben hangi konulara ilgi duyuyorum?

Bu soruyu cevaplarken en önemli husus herhangi bir zorlama olmadan gerçekten sevdiğiniz için yapmış olduğunuz etkinliklere dikkat etmektir. Teknik konulara mı meraklısınız, sosyal konulara mı? Eğitim ile ilgili yazılar okumak, eğitimlere katılmak sizi daha mı çok mutlu ediyor? Hangi alanlarda ve işlerde yetenekli olduğunuzu düşünüyorsunuz? Bu sorulara vereceğiniz cevap sizi seçiminize bir adım yaklaştıracaktır.

Kişilik özelliklerim neler?

Eğer sosyal bir insan değilseniz, insanlarla sohbet etmektense yalnız kalmayı tercih ediyorsanız ve bir resepsiyonda çalışıyorsanız ne kadar mutlu olabilirsiniz? Şimdi daha can alıcı bir konuyu ele alalım. Her gün mutsuz olduğunuz bir işe giderek nasıl başarılı olabilirsiniz? Bu sorunun cevabını ararken kendinize karşı objektif olmanız gerekmektedir. Dilerseniz bu soru için fikrine güvendiğiniz dostlarınıza danışabilirsiniz.

Hayattan ne gibi beklentilerim var?

Bundan sonraki hayatımı nasıl sürdürmek istiyorum? Hayat standardım nasıl olursa ben mutlu olurum? Nasıl bir çevrem olsun? Hayatta en çok nelere önem veriyorum? Günlük hayatımda olmazsa olmazlarım neler? Bu sorulara verdiğimiz cevaplarla birlikte genel hatları ile meslek seçimi yaparken bireyin kendi özelliklerini tanıma aşamasını tamamlamış oluruz.

İkinci kademede ise seçmek istediğimiz mesleği analiz etmemiz gerekmektedir

Seçmeyi düşündüğünüz mesleğin iş bulma ve meslekte ilerleme imkânları nasıl?

Gerekli eğitimleri aldıktan sonra iş bulma evresinde sizi nelerin beklediğini araştırmak için bu meslek gruplarında çalışan kişiler ile görüşebilirsiniz.

Seçmeyi düşündüğünüz mesleğin fiziki olarak çalışma şartları neler?

Sosyal bir insansanız, insanlarla diyalog halinde olmak sizi mutlu ederken, masa başı ve sadece bilgisayar ile yapacağınız bir işin sizi mutlu etmesini bekleyemezsiniz. Dolayısıyla seçmiş olduğunuz mesleğin fiziki olarak çalışma şartlarını kişisel özelliklerinizi ön planda tutarak karar vermelisiniz.

Seçmeyi düşündüğünüz meslek gerek maddi açıdan gerekse manevi açıdan sizin beklentilerinizi karşılayabilecek mi?

Bu soru yapmış olduğunuz analizdeki en kritik soru. Çünkü bu sorunun cevabı sizi “ASLINDA NASIL BİR HAYAT YAŞAMAK İSTİYORUM? “sorusunun cevabına götürecektir.

Bu analizi yaparken birey ister istemez çevresel faktörlerden de etkilenir.

Örneğin; çevre baskısı ile işsiz kalma ve başarısızlık korkusu, iş hayatına karşı önyargılı davranma ve yanlış bilgilere sahip olma, aile ve çevrenin popüler mesleklere yöneltmesi bireyi bu süreçte yanlış yönlendirebilir. Dolayısıyla meslek seçimi yaparken kişi kendi ile baş başa kalmalı ve objektif olarak değerlendirme yapmalıdır. Eğer bu seçim sürecini ayrıntılı ve analitik şekilde değerlendirirseniz bir ömür boyu işe gitmek zorunda kalmazsınız. Ne kadar çok çalışırsanız çalışın yorgunluk hissetmezsiniz. Çünkü mesleğiniz, sizin kendinizi ifade etme biçiminiz olacaktır.

Mutluluk ve yaşadığınız mesleki doyum sizi her zaman başarıya götürecektir. Her sabah evden çıktığınızda işinize değil aslında ait olduğunuz, yapmaktan mutlu olduğunuz ve başarılarla dolu parçanıza doğru yol alıyorsunuzdur. Bu seçimin önemini mesleğini severek yapan insanlarla karşılaştığınızda daha belirgin biçimde hissedebiliyorsunuz. Onlar yorgunluktan olumsuz bir şekilde söz etmezler. Bunu emek olarak nitelendirirler. Meraklıdırlar. Çalıştıkları alan ile ilgili araştırma yaparak mesleki alanda gelişimlerine devam ederler. Edindikleri bilgileri uygulamaya geçirirler. Aynı alanda çalışan başarılı insanlarla görüşüp, fikir alışverişinde bulunurlar. Değişime ve gelişime açık bireylerdir. İş yaşamında böyleleri farklıdır, gözleri hep ışıldar.

Çünkü seçimleri kendilerini anlatır. Mutlu olunan bir meslekte başarıyı tatmamak mümkün değildir. Dolayısıyla birey maddi olarak da karşılığını alacaktır. Yaptığımız iş her ne olursa olsun severek yapıldığında hissettiğimiz huzur, mutluluk, kendini gerçekleştirme duygusu, yaptığımız işle kendimizi anlatmanın doyumu paha biçilemez. Sonuç olarak kişiye uzun bir zaman diliminde yol arkadaşlığı yapacak olan meslek tercihi yapılırken özenli hareket edilmeli.

Popüler meslek seçimleri girdabına kapılmadan, diğer insanların düşünceleriyle değil kendimizle baş başa kalarak, istediklerimize ve mutluluğumuza odaklanarak seçimler yapalım ki ömür boyu mutlu olalım...

Kaynaklar; Eda Dilhan AYDIN’ın İŞKUR İstihdamda 3İ Dergisi’nin 19. sayısındaki “Meslek Seçiminde İpuçları” yazısıdır.

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