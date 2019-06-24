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Mersin’de tren minibüse çarptı! Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mersin’de tren minibüse çarptı! Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:25
Mersin’de tren minibüse çarptı! Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treni, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 LZ 951 plakalı servis minibüsüne çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

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mersin tren minibüse çarptı ölü yaralılar var
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