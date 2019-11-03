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Mersin Narenciye Festivali'nde Rusya Dans Ekibi'nin gösterimi yoğun ilgi gördü

Narenciye üreticisi kadınların, meyvelerle süsledikleri traktörleriyle katıldıkları korteje, çocuk grupları, bisikletli gezginler ve tiyatro toplulukları da katıldı.

Mersin Narenciye Festivali'nde Rusya Dans Ekibi'nin gösterimi yoğun ilgi gördü

Narenciye üreticisi kadınların, meyvelerle süsledikleri traktörleriyle katıldıkları korteje, çocuk grupları, bisikletli gezginler ve tiyatro toplulukları da katıldı.

03 Kasım 2019 Pazar 05:57
Mersin Narenciye Festivali'nde Rusya Dans Ekibi'nin gösterimi yoğun ilgi gördü

Mersin'de bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali, çeşitli ülkelerden katılımcıların gösterileriyle başladı. Festivale 26 ülkeden 700 sanatçı katılırken, Rusya'dan gelen Dans ekibinin gösterimi ise yoğun ilgi gördü.

Adnan Menderes Sahil bandında düzenlenen festival açılışında, Türkiye'nin yanı sıra aralarında Rusya, Bulgaristan, Güney Kore, Kırgızistan, Meksika, Şili, Moldova ve Hindistan'ın da olduğu 26 ülkeden gelen sanat grupları oluşturulan kortejde gösteri sundu. Rusya'dan gelen Dans ekibinin gösterimi ise yoğun ilgi gördü. Gösterim esnasında vatandaşlar ile protokol üyelerinden bazıları Rusya Dans ekibini ayakta alkışladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de yerel yöneticilerin görevlerinin, kentlerin güzelliklerini ve potansiyellerini ortaya çıkarmak olduğunu kaydetti.

Mersin Ticaret Borsası ve Festival İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir ise festivalle dikkatleri narenciyeye çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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