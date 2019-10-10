Mersin'de sokak köpeği işkenceyle öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaburgagediği Mahallesi’nde gezinen sokak köpeği önce taşlandı, ardından da av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Bir vatandaşın ihbarıyla olay yerine gelen Kaburgagediği Mahallesi Muhtarı İsa Gür, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, köpekten ve çevredeki fişeklerden örnekler alarak inceleme başlattı.
İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.
Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.
Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.
Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.
Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.
Instagram Sayfamız için Tıklayınız
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA