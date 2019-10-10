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Mersin'de sokak köpeği işkenceyle öldürüldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir sokak köpeği işkence edilerek öldürüldü.

Mersin'de sokak köpeği işkenceyle öldürüldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir sokak köpeği işkence edilerek öldürüldü.

10 Ekim 2019 Perşembe 07:01
Mersin'de sokak köpeği işkenceyle öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaburgagediği Mahallesi’nde gezinen sokak köpeği önce taşlandı, ardından da av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Bir vatandaşın ihbarıyla olay yerine gelen Kaburgagediği Mahallesi Muhtarı İsa Gür, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, köpekten ve çevredeki fişeklerden örnekler alarak inceleme başlattı.

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