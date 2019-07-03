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Mersin'de kabus devam ediyor ! Ölü sayısı 7'ye yükseldi

Mersin’de sahte alkol içerek zehirlendikleri iddiasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi. İl Emniyet Müdürlüğü hastanelere başvuran kişilere metanol zehirlenmesi teşhisi konulduğunu duyurmuştu.

Mersin'de kabus devam ediyor ! Ölü sayısı 7'ye yükseldi

Mersin’de sahte alkol içerek zehirlendikleri iddiasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi. İl Emniyet Müdürlüğü hastanelere başvuran kişilere metanol zehirlenmesi teşhisi konulduğunu duyurmuştu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 21:07
Mersin'de kabus devam ediyor ! Ölü sayısı 7'ye yükseldi

Mersin’de sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla 14 kişi hastaneye başvurmuş, Mersin Şehir Hastanesinde sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla tedavi gören 5 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün de tedavi gören 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Mersin'de son günlerde çok sayıda kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuş, tedavi altına alınanlardan 5'i yaşamını yitirmiş, bir kısmı taburcu edilmiş, 16'sının da tedavilerine devam edilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da hastanelere başvuran kişilere metanol zehirlenmesi teşhisi konulduğu bildirilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden biri savcılıkça, üçü adli kontrolle serbest bırakılmış, bir şüphelinin gözaltındayken rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

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Haber3

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mersin kabus devam ediyor ölü sayısı ye yükseldi
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