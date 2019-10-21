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Mersin Belediyesi'nden satılık helikopter!

Mersin Büyükşehir Belediye Baykanı Vahap Seçer, bir önceki başkan döneminde alınan helikopteri önce hava taksi olarak kiralamak istedi. Ancak saatlik kiralama ücreti 9 bin lira olan heliokpter, talep olmayınca satışa çıkarıldı.

Mersin Belediyesi'nden satılık helikopter!

Mersin Büyükşehir Belediye Baykanı Vahap Seçer, bir önceki başkan döneminde alınan helikopteri önce hava taksi olarak kiralamak istedi. Ancak saatlik kiralama ücreti 9 bin lira olan heliokpter, talep olmayınca satışa çıkarıldı.

21 Ekim 2019 Pazartesi 15:24
Mersin Belediyesi'nden satılık helikopter!

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, dönemin başkanı İYİ Partili Burhanettin Kocamaz’ın talimatıyla 2018 yılında bakım ve pist masrafları dahil 16 milyon 472 bin liraya çift motorlu helikopter aldı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı koltuğu devir alan  CHP'li Vahap Seçer, tasarruf tedbirleri kapsamında helikopterin kiraya verilmesine karar verdi.

Temmuz 2019'da Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait helikopterin, artık Hava Taksi hizmeti de vereceği duyuruldu.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, saatlik kiralama ücreti 9 bin lira olan hava taksiye beklenen ilginin gelmemesi üzerine, belediye helikopteri satmaya karar verdi.

Muhammen bedeli 17 milyon 515 bin 783 lira + KDV olarak belirlenen helikopter için 6 Kasım 2019'da Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Toplantı Salonu'nda ihale düzenlenecek.

Helikopter ihale gününden 10  iş günü önce mesai saatleri içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Heliportu'nda görülebilecek.

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Son Güncelleme: 21.10.2019 15:26
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mersin belediyesi nden satılık helikopter
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