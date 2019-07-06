Mermer ocağında çalışan işçi, 8 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Olay Aydın'ın Bozdoğan İlçesinde bulunan kayyum atanan Çobanlar Mermer'e ait ocakta meydana geldi. 47 yaşındaki mermer işçisi Erol Özdemir, çalıştığı sırada 8 metre yükseklikten aşağıya düştü. Yaşanan kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye ambulans ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Erol Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mermer işçisinin cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazanın yaşandığı ocakta ise güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu iddia edildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA