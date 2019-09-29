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Meral Akşener de hastanelik oldu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ishal salgını nedeniyle hastaneye yatanlar arasında yer aldı.

Meral Akşener de hastanelik oldu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ishal salgını nedeniyle hastaneye yatanlar arasında yer aldı.

29 Eylül 2019 Pazar 20:50
Meral Akşener de hastanelik oldu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bilinmeyen bir nedenle ishal oldu. Aldığı ilaçlarla rahatsızlığını gideremeyen Akşener, cumartesi akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne gitti. İlk bulgulardan sonra Akşener’in hastanede tedavisinin sürmesi uygun bulundu.

Akşener’in rahatsızlığının önemli ölçüde giderildiği öğrenildi. Akşener’in bugün 19.30’da milletvekilleriyle buluşacağı yemek de rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi.

Öte yandan parti yetkililerinden bir kaçı dışında Akşener’in hastanede olduğu bilinmiyor. Akşener, pazartesi günü(yarın) taburcu edilecek.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Hükümete yakın gazeteler başkentteki ishal salgının şebeke suyundan kaynaklandığı ileri sürmüşlerdi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yapılan tahlillere dayanarak salgının sudan kaynaklanmadığını açıklamıştı.

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meral akşener hastanelik oldu
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