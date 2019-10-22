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Memurlar 'başkanlık sistemi memnuniyet anketini' doldurmaktan kaçındı

Kimlik bilgilerinin de istendiği 'başkanlık sistemi memnuniyet anketini' 5.3 milyon kamu çalışanının sadece yüzde 16'sı, 20 bin 717 hakim savcının ise yüzde 8'i doldurdu.

Memurlar 'başkanlık sistemi memnuniyet anketini' doldurmaktan kaçındı

Kimlik bilgilerinin de istendiği 'başkanlık sistemi memnuniyet anketini' 5.3 milyon kamu çalışanının sadece yüzde 16'sı, 20 bin 717 hakim savcının ise yüzde 8'i doldurdu.

22 Ekim 2019 Salı 13:26
Memurlar 'başkanlık sistemi memnuniyet anketini' doldurmaktan kaçındı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Haziran ayında tüm kamu kurum ve kuruluş çalışanları arasında ‘'Başkanlık sistemini başarılı bulup bulmadıkları'' yönünde bir anket düzenlemişti. Tüm çalışanların bu anketi T.C. kimlik numarası da dahil kişisel verileri ile birlikte e-devlet sistemi üzerinden doldurmaları istenmişti.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ankete katılımın düşük kaldığını belirterek, ‘' Anketi, 5,3 milyon çalışandan 862 bin 833 kişi doldurdu. Anket ancak yüzde 16'ya ulaşabildi” dedi.

'YARGI DA GÜVENMEDİ'

Çakırözer, “Türkiye genelinde 20 bin 717 hakim ve savcı bulunuyor. Anketi 1825'i yani yüzde 8'i doldurmuş. Türkiye'nin yüzde 80'i yargıya güvenmiyor, ancak bu sonuçlar yargının yüzde 92'sinin de bürokrasiye güvenmediğini gösteriyor. Hakim ve savcılar bile kişisel verilerinin işlenmesine rıza göstermedi. Bundan ders çıkarılması gerekiyor. Bu anket açıkça bir fişlemedir. 862 bin 833 kişinin otomatik olarak işlenen kişisel verileri de bir an önce imha edilmeli'' dedi.

Çakırözer'in konuyla ilgili soru önergesine yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 5.3 milyon çalışanın erişimine açılan ankete katılanların kamu çalışanı olduklarının teyidi için, e-devlet sistemi üzerinden giriş yapılmasının istendiğini de kaydetti.

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