Memur-Sen Toplu Sözleşme Teklifi Tam Metin

oluşturmakla/toplu sözleşme sürecinin sekretaryasını yürütmekle sorumlu birimce yapılması ve sendika temsilcisinin de iştirak etmesi sağlanır.

KİT bünyesinde istihdam edilen sözleşmeli personelin maaş ve ücretlerine eklenen sicil başarı üc-retine ilişkin uygulama yürürlükten kaldırılır ve bu hükmün kapsamında bulunan personelin 31/12/2019 tarihindeki ücretlerinde, (bu sözleşmenin diğer hükümleri ile diğer yasal mevzuat hükümleriyle yapılan artışlar hariç olmak üzere) 399 sayılı KHK’nin 27 nci maddesinde belirtilen en üst başarı ücreti oranı kadar (%8 oranında) artış yapılır.

KİT’lere özelleştirme kapsamına alınma kararından sonra ataması yapılan kamu görevlileri, nakle tabi personel kapsamında değerlendirilir ve aynı haklardan yararlandırılır.

MADDE 57 - HİZMET TEŞVİK PRİMİ

İstihdam türleri ve tabi oldukları personel mevzuatı yönüyle ayrım yapılmaksızın, farklı istihdam tür-lerinde ve personel kanunlarına tabi olarak geçirdikleri hizmet süreleri birlikte değerlendirilmek suretiyle kamu görevlilerine; hizmet süresi göz önüne alınarak en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dâ-hil) brüt tutarı üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda hizmet teşvik primi ödenir.

HİZMET SÜRESİ HİZMET TEŞVİK PRİMİ ORANI 5 YIL %100 10 YIL %200 15 YIL %300 20 YIL %400 25 YIL %500 30 YIL %600 35 YIL %700

Birinci fıkra kapsamında hesaplanarak ödenecek hizmet teşvik primi tutarları; a) Kadın kamu görevlilerine %25,

b) Engelli kamu görevlilerine, engellilik oranları yönüyle ayırım yapılmaksızın %40 artırımlı ödenir.

Hizmet teşvik primi, teşvik pirimi ödenmesi için gereken hizmet yılı süresinin tamamlandığı tarihi takip eden ayda, damga vergisi dâhil herhangi bir kesinti yapılmaksızın maaşla birlikte ödenir.

yükselmesi verilmek suretiyle intibaklarında değerlendirilir. Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin gire-cekleri derece ve kademeler, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi ve bu derecenin son kademesini geçemeyeceği gibi, aynı seviyedeki öğrenime tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi de geçemez.

MADDE 58- BÜYÜK PROJE TAZMİNATI

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Özel Hizmet Tazminatı” başlıklı II sayılı Cetvelin E-Teknik Hizmetler bölümünün 5 inci maddesinde ön görülen İlave Özel Hizmet Tazminatı Oranlarından (Büyük Proje Tazminatından) yararlanmada, personel sayısına ilişkin sınırlama uygulanmaz. Hizmet kolunda gö-rev yapan Veteriner Hekim unvanlı personel de aynı usullerle faydalanır.

Kamu görevlilerinden, yurt içinde veya yurt dışında serbest (işçi) ve kendi nam ve hesabına tabi olarak veya özel kurumlarda çalışılmış olan süreler ile kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna ya da teşkilat kanunlarına dayalı olarak sözleşmeli pozisyonda görev yapılan sürelerin tamamı veya bir kısmı tabi oldukları personel kanunlarına göre kazanılmış hak aylığı derece ve kademesinde değerlendirilme-miş olanların söz konusu çalışma süreleri; her yılı bir kademe ilerlemesi, her üç yılı için de bir derece

yükselmesi verilmek suretiyle intibaklarında değerlendirilir. Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin gire-cekleri derece ve kademeler, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi ve bu derecenin son kademesini geçemeyeceği gibi, aynı seviyedeki öğrenime tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi de geçemez.

MADDE 61 - KAZANILMIŞ HAK AYLIĞININ TESPİTİNDE DEĞERLENDİRİLMEMİŞ SÜRELER

MADDE 60 - İSÇİLERİN MEMURİYETE GEÇİRİLMESİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının fabrika, şantiye, atölye, çiftlik ve arazi gibi işçi istihdamının zorunlu ol-duğu yerlerde istihdam edilen işçiler hariç olmak üzere ilgili yer ve birimlerinde memur veya sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi gereken işlerde sürekli işçi kadrolarında çalışmakta olanların, KİT’lerde sözleş-meli personel pozisyonlarına ve diğer idarelerde ise memur kadrolarına geçirilir.

Matbaacı, teknisyen yardımcısı, aşçı, itfaiyeci, şoför, arşiv memuru, enformasyon memuru, fotoğraf-çı, kameraman ve kaptan unvanında çalışan personel, güvenlikçi, kaloriferci, laborant yardımcısı, kuaför, berber ve mesleki teknik öğrenim gören diğer Yardımcı hizmetler sınıfı personeli teknik hizmetler sınıfına değerlendirilir.

MADDE 59 – HİZMET SINIFI DEĞİŞİKLİLERİ

Yardım Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kamu görevlileri Genel İdari Hizmetler Sınıfında değerlendirilir.

Büyük Proje Tazminatının ödenmesinde esas alınan dereceler dikkate alınmaz kamu görevlileri birinci fıkrada belirtilen beşinci maddenin ilgili bölümünde yer alan en üst derece dikkate alınarak tazminattan yararlanır.

Büyük Proje Tazminatından, veteriner hekim, biyolog, tekniker ve teknisyen kadrosunda bulunan kamu görevlileri de yararlandırılır.

MADDE 62– KİT BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN İÇ DENETÇİLER

(1)Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında istihdam edilen iç denetçiler; bakanlıklarda istihdam edilen ve aynı dereceli iç denetçi kadrolarında görev yapan emsallerinin yararlandığı mali ve sosyal haklar ile harcırah konusundaki hükümlerden aynı esas ve usullere göre yararlanır.

MADDE 63 - BAZI UNVANLARA VE KADROLARA İLİŞKİN HAKLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarında Şube Müdürü unvanıyla görev yapanlar, 1000 makam tazminatı ile 4000 görev tazminatı göstergesinden yararlandırılır.

“Gassal” unvanlı kadrolarda bulunanlardan, “Müezzin-Kayyım” unvanlı kadrolara atanmak için aranmakta olan eğitim şartlarını haiz olanlar, Diyanet İşleri Başkanlığında “Müezzin-Kayyım” unvanlı kadrolarda görev yapıp

MADDE 64 - GASSAL KADROSUNDA OLANLARDAN DİNİ EĞİTİM GÖRMÜŞ OLANLARIN MALi HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında öğrenime gönderilen ve mecburi hizmetlerini yapmak üze-re kamu kurumlarına farklı unvanlarda atamaları yapılan personel, kurumlarında bulunan öğrenimlerine uygun kariyer uzmanı kadrolarına sınavsız atanır.

657 sayılı Kanun I sayılı ek gösterge cetvelde diğer uzmanlıkların sayıldığı (g) bendine ve aynı Kanun’un 152’nci maddesinin II sayılı Tazminatlar kısmının A. Özel Hizmet Tazminatı bölümünün (ğ) bendine “Mali Hizmetler Uzmanları” ifadesi eklenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 36’ncı maddesinin (A) bendinin dördüncü fıkrasında belirtilen hak-tan, “ekonomist” unvanlı kadrolarda istihdam edilen kamu görevlileri de yararlandırılır.

Gelir İdaresi Başkanlığının çeşitli birimlerinde çalışan personel için yılda bir kez Gelir Uzmanlığı Sınavı düzenlenir.

Şeflerin ek ödemeleri; 1. ve 2. Derecede aylık alanlara 150, 3. ve 4. Derecede aylık alanlara 140 ve diğer derecelerde olanlara 130 olarak uygulanır.