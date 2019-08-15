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Memur Paketi Önerisi!

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Toplu Sözleşme Görüşmeleri sürerken, ‘Memur Paketi önerisinde bulundu. Kahveci, “Memurların beklentilerini içeren bir memur paketi hazırlayalım. 1 Ekim itibariyle TBMM açılınca ilk iş bu paketi gündeme getirelim” dedi.

Memur Paketi Önerisi!

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Toplu Sözleşme Görüşmeleri sürerken, ‘Memur Paketi önerisinde bulundu. Kahveci, “Memurların beklentilerini içeren bir memur paketi hazırlayalım. 1 Ekim itibariyle TBMM açılınca ilk iş bu paketi gündeme getirelim” dedi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:28
Memur Paketi Önerisi!

Kamuda vekil ebe, vekil hemşire, vekil imam gibi daha bir çok meslek dalında çalışan insanların çözüm beklediğini belirten Kahveci, “Kamuda vekil ebe, vekil hemşire, vekil imam, fahri din görevlileri, üniversiteli işçiler, kamu dışı aile sağlığı elemanları ve birçok istihdam türü var. Bu insanlar bu masadan bir çözüm bekliyor. Beklentilere cevap verilmelidir. Kamuda bayram ikramiyesi almayan tek kesim kamu çalışanları kaldı.

Emeklilerimize verilmesi bizleri memnun etmiştir ama kamu çalışanlarının da bu talebi göz ardı edilmesin. Şimdi yapılacak bir düzenleme ile bu kamuda bayram ikramiyesi almayan tek kesim olan memurlara bu bayram öncesinde bir müjde verilebilirdi ama bu yapılmadı. Temennimiz önümüzdeki süreçte bayram ikramiyesinin memurlara da verilmesidir” dedi.

Kahveci, şunları söyledi, “Türkiye Kamu-Sen olarak bu konuların detaylandırılması ve karara bağlanması için toplu sözleşme takvimi yeniden düzenlenmeli, gerekirse bayramın hemen ardından 17 Ağustos Cumartesi, 18 Ağustos Pazar günü de dahil olmak üzere gece gündüz çalışarak somut adımlar atılmalıdır. Biz konfederasyon olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için hazırız. Bu masadan olumlu sonuçlar çıkması için her türlü gayreti göstereceğiz”

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

Son Güncelleme: 15.08.2019 16:32
Anahtar Kelimeler:
memur paketi önerisi
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