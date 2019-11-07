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Memduh Boydak'ın oğluna FETÖ'den beraat

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan eski Boydak Holding üst yöneticilerinden Memduh Boydak'ın oğlu Can Furkan Boydak beraat etti.

Memduh Boydak'ın oğluna FETÖ'den beraat

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan eski Boydak Holding üst yöneticilerinden Memduh Boydak'ın oğlu Can Furkan Boydak beraat etti.

07 Kasım 2019 Perşembe 15:03
Memduh Boydak'ın oğluna FETÖ'den beraat

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Can Furkan Boydak ve avukatı hazır bulundu.

2014 yılında, Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasıyla yargılanan Boydak savunmasında, uzun zamandır ABD'de yaşadığını, hesabı babası Memduh Boydak'ın kendisinin bilgisi dışında açtığını öne sürdü. Suçlamaları reddeden Boydak, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgüte yardım etmek' suçundan yargılanan sanık Boydak'ın beraatine karar verdi.

'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan daha önce Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanığın babası Memduh Boydak, 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Boydak ifadesinde, çocuklarına haber vermeden onlar adına Bank Asya'da hesap açtığını itiraf etmişti.

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