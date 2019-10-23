Mehmetçik Türk bayrağını dikti! Zafer Pozu

YPG’li teröristlerin çekildiği Resulayn’da binaların duvarlarındaki mermi izleri dikkat çekti. Teröristlerin ilçeden çekilirken çok sayıda binayı tahrip ettiği gözlerden kaçmadı.

Özel yayın sırasında Mehmetçiğin detektörle mayın araması yaptığı görüldü.

Bu arada YPG’li teröristlerin ilçeye tuzakladığı 200 el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtildi. Bölgede teröristler tarafından kazılan tüneller ise TSK'ya ait zırhlı iş makineleri ile kapatılıyor.

BELEDİYE BİNASINA TÜRK BAYRAĞI

Şehir merkezindeki teröristlerin karargah olarak kullandığı belediye binasına Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri ve Türk askeri tarafından Türk bayrağı asıldı.

Rasulayn kent merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO birlikleri tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındığı da görüldü.





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