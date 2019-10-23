Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 21°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99236
ALTIN
277.016
DOLAR
5.7692
STERLIN
7.4346
EURO
6.4162

Mehmetçik Türk bayrağını dikti! Zafer Pozu

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan Resulayn'dan yeni görüntüler geldi. Türk askeri belediye binasına Türk bayrağı astı.

Mehmetçik Türk bayrağını dikti! Zafer Pozu

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan Resulayn'dan yeni görüntüler geldi. Türk askeri belediye binasına Türk bayrağı astı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 15:21
Mehmetçik Türk bayrağını dikti! Zafer Pozu

YPG’li teröristlerin çekildiği Resulayn’da binaların duvarlarındaki mermi izleri dikkat çekti. Teröristlerin ilçeden çekilirken çok sayıda binayı tahrip ettiği gözlerden kaçmadı.

Özel yayın sırasında Mehmetçiğin detektörle mayın araması yaptığı görüldü.

Bu arada YPG’li teröristlerin ilçeye tuzakladığı 200 el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtildi. Bölgede teröristler tarafından kazılan tüneller ise TSK'ya ait zırhlı iş makineleri ile kapatılıyor. 

BELEDİYE BİNASINA TÜRK BAYRAĞI

Şehir merkezindeki teröristlerin karargah olarak kullandığı belediye binasına Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri ve Türk askeri tarafından Türk bayrağı asıldı.

Rasulayn kent merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO birlikleri tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındığı da görüldü.


İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
mehmetçik türk bayrağını dikti zafer pozu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi borçları yüzünden bunalıma giren genç, 5 saatlik ikna çabasına rağmen 52 metreden atladı
Kredi borçları yüzünden bunalıma giren genç, 5 saatlik ikna çabasına rağmen 52 metreden atladı
Eniştesini Tarım İlacı Enjekte Ederek Öldürdü! Sebebi Kan Dondurdu!
Eniştesini Tarım İlacı Enjekte Ederek Öldürdü! Sebebi Kan Dondurdu!
Trakya'da 12 saati aşan elektrik kesintisi için abonelere tazminat hakkı
Trakya'da 12 saati aşan elektrik kesintisi için abonelere tazminat hakkı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3