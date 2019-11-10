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Mehmetçik'in Gözyaşları Saat 09:05'te...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, tüm Türkiye'de düzenlenen törenlerle anılıyor. Dolmabahçe'deki törende ise Ata'nın son nefesini verdiği odada yatağı başında nöbet tutan Mehmetçik saat 09.05'te gözyaşlarını tutamadı.

Mehmetçik'in Gözyaşları Saat 09:05'te...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, tüm Türkiye'de düzenlenen törenlerle anılıyor. Dolmabahçe'deki törende ise Ata'nın son nefesini verdiği odada yatağı başında nöbet tutan Mehmetçik saat 09.05'te gözyaşlarını tutamadı.

10 Kasım 2019 Pazar 13:51
Mehmetçik'in Gözyaşları Saat 09:05'te...

Anıtkabir’de yapılan törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Kuvvet Komutanları ile devlet erkanı katıldı.

MEHMETÇİK’İN GÖZYAŞLARI

İstanbul’da da aynı anda Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk’ün son nefesini verdiği odada saygı duruşu ve anma töreni düzenlendi. Buradaki törende saygı duruşu sırasında Ata’nın son nefesini verdiği yatağı başında nöbet tutan Mehmetçik saat 09.05’te gözyaşlarını tutamadı. Mehmetçiğin gözyaşlarını bir arkadaşı sildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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