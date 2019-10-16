Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
93611
ALTIN
281.185
DOLAR
5.8936
STERLIN
7.5629
EURO
6.5113

Meclis'te kabul edildi! Ek ücret ödenecek...

Meclis'te kabul edildi. Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak. Uzmanların aile mahkemesi bünyesine atanmaları usulünden vazgeçilecek, adliyelerde kurulacak müdürlükler bünyesine alınacak. Aile mahkemelerinde, Adalet Bakanlığınca adliyelerde görevlendirilen psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılardan yararlanılacak. Adalet Akademisi'nde ders vermekle görevlendirilen Yargıtay ve Danıştay üyeleri, hakim, savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişiler, verdikleri her ders için ders ücreti alacak.

Meclis'te kabul edildi! Ek ücret ödenecek...

Meclis'te kabul edildi. Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak. Uzmanların aile mahkemesi bünyesine atanmaları usulünden vazgeçilecek, adliyelerde kurulacak müdürlükler bünyesine alınacak. Aile mahkemelerinde, Adalet Bakanlığınca adliyelerde görevlendirilen psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılardan yararlanılacak. Adalet Akademisi'nde ders vermekle görevlendirilen Yargıtay ve Danıştay üyeleri, hakim, savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişiler, verdikleri her ders için ders ücreti alacak.

16 Ekim 2019 Çarşamba 08:49
Meclis'te kabul edildi! Ek ücret ödenecek...

TBMM Genel Kurulunda, Yargı Reformu Strateji Belgesi  kapsamında düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 7 madde  daha kabul edildi.   Kabul edilen maddelere göre, Türkiye Adalet Akademisine öğretim  elemanı olarak atanan veya görevlendirilen hakim ve savcılar ile Yükseköğretim  Kanunu hükümlerine göre akademide görevlendirilen öğretim elemanlarına haftalık  10 ders saatini aşan kısım için ders ücreti ödenecek.

 Akademide ders vermekle görevlendirilen Yargıtay ve Danıştay üyeleri,  hakim, savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişiler, verdikleri her  ders için ders ücreti alacak.  Akademide ders verenlerden üniversite öğretim elemanı olmayanlar  bakımından birinci derecede olanlar için profesörlere, ikinci derecede olanlar  için doçentlere, üç veya daha aşağı derecede olanlar ile kamu görevlisi  olmayanlar için öğretim görevlilerine, Yükseköğretim Personel Kanunu'na göre  ödenen kadar ders ücreti ödenecek.

Üniversite öğretim elemanlarının akademide ders vermesini sağlamak  amacıyla bu kişilere Yükseköğretim Personel Kanunu'na göre ödenenin bir kat  fazlası ders ücreti ödenmesi de öngörülüyor. Teklife göre, haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla  yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak. Uzmanların aile mahkemesi bünyesine atanmaları usulünden vazgeçilecek,  adliyelerde kurulacak müdürlükler bünyesine alınacak. Aile mahkemelerinde, Adalet  Bakanlığınca adliyelerde görevlendirilen psikolog, pedagog ve sosyal  çalışmacılardan yararlanılacak.

Teklife göre, uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız  adli para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının  yukarı sınırı altı ayı aşmayan suçlarda, ön ödeme miktarı birer ay ara ile üç  eşit taksitle ödenebilecek.Taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde ön ödemenin gereğinin yerine  getirilmediği kabul edilecek ve soruşturmaya devam edilecek.

 Cinsel saldırı ve cinsel istismar suçu mağdurlarının ifade ve  beyanlarının hukuka aykırı olarak başkalarına verilmesi veya yayılması veyahut  başkalarınca ele geçirilmesi fiilleri, söz konusu suçun nitelikli hali olarak  kabul edilecek ve ceza bir kat artırılacak.

Son Güncelleme: 16.10.2019 16:14
Anahtar Kelimeler:
meclis te kabul edildi ek ücret ödenecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BTP Başkanı Haydar Baş'a hapis cezası
BTP Başkanı Haydar Baş'a hapis cezası
Eskişehir Belediyesi Arapça tabelaları kaldırıyor
Eskişehir Belediyesi Arapça tabelaları kaldırıyor
İstanbul'daki deprem sonrası binasına güvenmeyen 32 bin kişi Alo 181’i aradı
İstanbul'daki deprem sonrası binasına güvenmeyen 32 bin kişi Alo 181’i aradı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim