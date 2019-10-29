Meclis'e geldi! PTT personel alımı son dakika açıklaması yapıldı

PTT personel alımı başvurularıile ilgili gelişmeler merakla araştırılıyor. PTT, 2019 yılı içerisinde büyük istihdam sağlayacağını duyurmuştu. PTT'nin yeni iştiraki PTTPALL için de büyük alımlar gerçekleşecek. PTT personel alımını kaçırmak istemeyen vatandaşlar şartları ve başvuru tarihlerini merakla araştırıyor. Peki, PTT, PTTPALL personel alımı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

PTT PERSONEL ALIMLARI 2019 NE ZAMAN?

PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. 2019 PTT personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi ve ilan yayınlanmadı. PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizde olacak.

PTT KPSS ŞARTSIZ 55 BİN PERSONEL ALIM İLANI TBMM'YE GELDİ

PTT KPSS şartsız 55 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Alımlarla ilgili gelişmeler Meclise geldi.

PTT 55 BİN PERSONEL ALIM İLANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapılan açıklama sonrasında PTT yazılı olarak da konu ile ilgili yazılı bilgilendirme yaparak şu açıklamayı yaptı.

"2018/1 5000 personel alımında ilişkin yapılan sınav sonucunda şirket bünyesinden müracaat eden taşeron firma elemanlarının müracaat ettikleri unvanlar da yazılı sınavın zor olması nedeniyle kazanamadıkları dolayısıyla alım yapılacak unvanların boş kaldığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla; PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını teminen en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz' denildi.

Talep cevabında ise; "Boş kalan pozisyonların doldurulmasını teminen 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması planlanmaktadır" açıklamasına yer verildi. 2019'un sonuna da son 2 ay kalmıştır. Bu noktada PTT'nin 2019 bitmeden bu ilanı yayınlaması muhtemel olup ilerleyen haftalarda bir ilan yayınlanması ya da yeni bir açıklama yapılması beklenmektedir.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

2018 yılının Haziran ayı içerisinde kurulan PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir.

Ayrıca şirket tarafından yıl sonuna kadar 6 nakit merkezi kurulacaktır. Bu nakit merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana illerinde kurulacaktır.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak. e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.

f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak..

PTT'NİN HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Avukat

Postacı

Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

PTT ŞUBELERİ CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Hemen her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşlar, "PTT Cumartesi açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Normal şartlarda bugün yani Cumartesi günü PTT şubeleri kapalı… Ancak başta da belirttiğimiz gibi nöbetçi şubeler belirli saatlere kadar hizmet vermeye devam edecekler. Nöbetçi PTT şubeleri ise kurumun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan "En yakın PTT" sayfası üzerinden görülüp takip edilebiliyor. Öte yandan normal şartlarda PTT şubeleri saat 09.00 – 12.30 ve 13.30 – 17.00 arasında hizmet vermektedir. Nöbetçi PTT şubeleri ise saat 13.30'a kadar hizmet vermektedir. Saat 13.30'dan tüm PTT şubeleri kapanmaktadır.