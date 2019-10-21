Meclis'te intihar girişimi!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bir kişinin Meclis binasında intihar girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Olayı '1 YILDA İKİNCİ İNTİHAR VAKASI: MECLİS'TE İNTİHAR GİRİŞİMİ' ifadeleriyle paylaşan Özkan, "Vatandaşın bir zamanlar çözüm kapısı olarak gördüğü Meclis, şimdilerde dertlerine çözüm bulamayan vatandaşın intihar kapısı oldu. Bir vatandaş şu an TBMM'de intihar girişiminde bulunuyor" dedi.

Özkan'ın paylaştığı fotoğraflarda güvenlik görevlilerinin vatandaşı ikna etmeye çalışırken bir yandan da branda hazırlayarak önlem aldıkları görülüyor.

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