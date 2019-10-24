Meclis'e 31 yeni fezleke: Biri hariç tümü HDP'liler için

Diken'in Mezopotamya Ajansı'dan aktardığına göre, fezlekelerin 30'u eş genel başkanlar Sezai Temelli ve Pervin Buldan dahil 19 HDP'li vekil hakkında.

Vekiller ve fezleke sayıları şöyle: Sezai Temelli (5), Dilan Dirayet Taşdemir, Berdan Öztürk, Muazzez Orhan (3), Salihe Aydeniz (2), Pervin Buldan, Ayşe Sürücü, Semra Güzel, Nimetullah Erdoğmuş, Remziye Tosun, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Dersim Dağ, Ayşe Acar Başaran, Murat Sarısaç, Sait Dede, Hişyar Özsoy, Hüda Kaya, Habip Eksik ve Abdullah Koç

(1).Öte yandan İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk hakkında da bir fezleke hazırlandı.

Meclis'te 7 Ekim itibariyle 171 milletvekili hakkında 758 fezleke var.

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