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Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının ne zaman açılacağı belli oldu

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın Kabataş’a uzanan ikinci kısmında da tünel çalışmaları tamamlandı. Hattın Mecidiyeköy-Mahmutbey arasındaki 15 istasyonunun, gelecek yılın ilk aylarında hizmete girmesi hedefleniyor.

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının ne zaman açılacağı belli oldu

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın Kabataş’a uzanan ikinci kısmında da tünel çalışmaları tamamlandı. Hattın Mecidiyeköy-Mahmutbey arasındaki 15 istasyonunun, gelecek yılın ilk aylarında hizmete girmesi hedefleniyor.

04 Kasım 2019 Pazartesi 14:21
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının ne zaman açılacağı belli oldu

Yapımı hızla devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı projesinde mutlu sona yaklaşılıyor. Mecidiyeköy-Mahmutbey arasında test sürüşleri devam eden hattın ikinci etabı olan Mecidiyeköy-Kabataş arasındaki tünel kazı çalışmaları da tamamlandı.

6 Kasım'da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla, 'Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı tünellerinin tamamlanması' sebebiyle tören düzenlenecek. Programda, Mecidiyeköy-Kabataş arasındaki tünel çalışmasını tamamlayan TBM makinesi, hattın Fulya İstasyonu’ndaki şafttan çıkarılacak.

'Tam otomatik sürücüsüz' olarak inşa edilen metro, 24.5 km uzunluğunda ve 19 istasyondan oluşuyor. Bir saatte tek yönde 70 bin yolcu kapasitesine sahip hattın tamamının hizmete girmesiyle günde bir milyon yolcuya hizmet vermesi bekleniyor.

Raylı sistem hattı, Avrupa Yakası’nda yerleşim olarak yoğun nüfusa sahip Beyoğlu - Beşiktaş - Şişli - Kağıthane - Eyüp - Gaziosmanpaşa - Esenler – Bağcılar’ı birbirine bağlayacak. Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey (M7) Metro Hattı, 5 ayrı noktada diğer raylı sistemlere entegre olacak.

Entegrasyon noktaları ve hatlar şöyle;

  • Kabataş istasyonu’nda; Kabataş-Taksim Füniküler (F1) hattı ve Eminönü-Kabataş Tramvayı (T1) ile
  • Mecidiyeköy istasyonu’nda Yenikapı-Hacıosman Metro (M2) hattı ile
  • Karadeniz Mahallesi istasyonunda Topkapı-Sultançiftliği (T4) hattı ile
  • Mahmutbey istasyonunda Bağcılar (Kirazlı)-Başakşehir Metro (M3) hattı ile

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