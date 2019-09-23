meb in bekçi adaylarına sorduğu soru sosyal medyayı salladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Ağustos’ta yaptığı Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavında katılımcılara, T.C. Sağlık Bakanlığı ve LÖSEV’in öncelikle hangi ihtiyacı giderdiği soruldu.

Birgün'de yer alan habere göre; Şıklarda ise Sağlık, Adalet, Ulaşım, Eğitim ve Barınma yer aldı. Sorunun cevabının ise Sağlık olduğu açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan sınavda sorulan söz konusu sorunun basitliği eleştiri konusu oldu.

MEB’in internet sitesinde yayınladığı sınavın A kitapçığında yer alan 27’inci soruda adaylara, T.C. Sağlık Bakanlığı ve LÖSEV’in öncelikle hangi ihtiyacı giderdiği soruldu.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA