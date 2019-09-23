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MEB’in bekçi adaylarına sorduğu soru sosyal medyayı salladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bekçi adaylarına sorduğu soru, basitliğiyle dalga konusu oldu.

MEB’in bekçi adaylarına sorduğu soru sosyal medyayı salladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bekçi adaylarına sorduğu soru, basitliğiyle dalga konusu oldu.

23 Eylül 2019 Pazartesi 17:04
MEB’in bekçi adaylarına sorduğu soru sosyal medyayı salladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Ağustos’ta yaptığı Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavında katılımcılara, T.C. Sağlık Bakanlığı ve LÖSEV’in öncelikle hangi ihtiyacı giderdiği soruldu.

Birgün'de yer alan habere göre; Şıklarda ise Sağlık, Adalet, Ulaşım, Eğitim ve Barınma yer aldı. Sorunun cevabının ise Sağlık olduğu açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan sınavda sorulan söz konusu sorunun basitliği eleştiri konusu oldu.

MEB’in internet sitesinde yayınladığı sınavın A kitapçığında yer alan 27’inci soruda adaylara, T.C. Sağlık Bakanlığı ve LÖSEV’in öncelikle hangi ihtiyacı giderdiği soruldu.

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