MEB'den "ücretli öğretmene zam" açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "ücretli öğretmene zam" haberine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Haberdeki konuyla ilgili bölüme ilave olarak; Sayın Bakanımız ücretli öğretmenlerimizle ilgili iki aşamalı bir çalışma yürütüldüğünü, ders ücretlerindeki düzenlemelerin ekonomideki gelişmelere bağlı olarak yapılacağını belirtmiştir."

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