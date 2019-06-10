MEB 11 Bin Yetenekli Öğrenciye Eğitim Verileceğini İlan Etti

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye genelindeki 82 güzel sanatlar ile 76 spor lisesinin 9. sınıflarına özel yetenek sınavıyla 11 bine yakın öğrenci yerleştirilecek.

2019 yılı itibari ile eğitim alanında köklü değişiklikler yapmaya hazırlanan ve sistem bazında yapılması planlanan birtakım önemli değişikliklerin de bizzat bakan tarafından açıklandığı yeni sistem içerinde öğrencilerin eğitim kalitelerinin ve verimliliğinin arttırılması çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

MEB Bakanı Ziya Selçuk’un ihtimam gösterdiği konuların başında gelen eğitimde kalite ve öğrencinin aldığı eğitimin pratik hayatta karşılık bulması konuları idealinde hazırlanan planlamalar kapsamında binlerce öğrencinin sanata ve spora mesleki anlamda teşviki için mesai harcanıyor.

Sayıları yaklaşık olarak 11 bini bulan öğrenciler için ayrılacak olan kontenjanlar neticesinde, ilerleyen süreçte doğru karar verildiği kanaatine varılan öğrencilerini hem eğitmenler hem de velilerin yönlendirilmeleri ile müzik, spor ve sanat alanlarında eğitim almalarının önündeki engeller kaldırılacak.

Türkiye genelinde 82’ye varan sayısı ile güzel sanatlar ve 76’ya ulaşan spor liselerinin özel yetenek sınavları için açılacak kontenjanlara, geçtiğimiz günlerde LGS sınavına giren öğrenciler için eğitim fırsatı tanınmış olacak.

1 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavı (LGS) akabinde tercih döneminde, öğrencinin geleceğinde belirleyici rol oynayacak olan alternatif başvurular için hazırlanan sanat ve spor liseleri için merkezi puanlamanın dışında yetenek sınavı puanları belirleyici olacak.

LGS için yapılacak olan merkezi yerleştirmenin dışında alternatif olan eğitimlere başvuruların bugünden itibaren başladığı ve en geç 28 Haziran’a kadar başvuruların tamamlanması gerektiği ilan edildi.

Ayrıca puanlama esasında LGS merkezi yerleştirme puanının hesaba katılmayacağı ve öğrencilerin yerleştirmelerinde kullanılacak ortaokul başarı puanı, ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacağı ilgili velilere ve öğrencilere sunuldu.

1-5 Temmuz arasında yapılması planlanan yetenek sınavları için başarı elde eden öğrenciler için LGS merkezi yerleştirme tarihi beklenmeden kayıt yapılabilecektir.

BİLSEM öğrencileri direkt kayıt olabilecek

Bu liselere öğrenci seçimi için yetenek sınavı, bölümler bazında oluşturulacak komisyonlar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Güzel sanatlar liselerinde, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmak ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirilmesi için eğitimler veriliyor. Uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye girenler ile Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) kayıtlı öğrencilerden görsel sanatlar ve müzik alanında tanılanmış özel yetenekli öğrenciler, yetenek komisyonu olmadan güzel sanatlar liselerine direkt kayıtlarını yaptırabilecek.

Görsel sanatlar ile müzik bölümleri bulunan güzel sanatlar liselerinde Türkiye genelinde 82 okulda 16 bin 50 öğrenci eğitim alıyor. Geçen sene güzel sanatlar lisesine 4 bin 910 öğrenci alındı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA