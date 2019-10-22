marsh türkiye den kadınlara özel rekor katılımlı hackathon

Müşterilerinin sektörlerine özel risklerini etkili bir şekilde yönetmeleri için yaratıcı çözümler sunan Marsh, 5 ülkede sadece kadın üniversite öğrencileri ve genç kadın profesyonellere yönelik bir etkinlik düzenledi. İtalya, Romanya, İsveç ve Polonya ülkelerinde eş zamanlı olarak yapılan etkinlik İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Toplam 40’ın üzerinde başvurunun alındığı Hackathon, Türkiye’de gerçekleştirilen Avrupa ayaklı en yüksek katılımlı etkinlik oldu.

Kadınların kariyerlerini desteklemek, donanımlı kadın profesyonelleri iş hayatına kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte 2 ile 6 kişi arasından oluşan ekipler, hafta sonu boyunca teknoloji alanında yeteneklerini sergileyerek yeni nesil sigorta ve risk çözümleri oluşturma konusunda çaba gösterdi.

Aralarında Marsh CAS Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Lideri Hande Bilgisu; Guy Carpenter CEO’su Okan Utkueri; Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Dekanı Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina; Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İbrahim Kırcova, Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Berna Yıldız ve Microsoft Kurumsal Hizmetler Çözüm Uzmanı İlke Savaşhan’ın bulunduğu jüri değerlendirme sürecinin sonucunda TIO takımı birinci seçildi. “SureMate” projesiyle birinci olan TIO takımı 2 bin 500 Euro ödülün yanı sıra diğer ülke birincileriyle gerçekleştirilecek etkinlikte yarışma fırsatını da yakaladı.

Kadınların iş hayatına katılması ya da kariyerlerinde devam etmesinin ekonomik ve sosyal gelişim açısından son derece önemli olduğunu dikkat çeken Marsh Türkiye eş CEO’su Yeşim Aksüt, “Marsh tarafından 5 ülkede gerçekleştirilen bu Hackathon’a Marsh Türkiye olarak biz de katılım gösterdik. Duyurularımızın ardından Türkiye genelinde kadın öğrenciler ve genç profesyonellerden, diğer ülkelere oranla çok fazla sayıda başvuru aldık ve Avrupa çapında gerçekleştirilen etkinliğin en yüksek katılımlı ayağını gerçekleştirmiş olduk. Kadın, teknoloji ve sigortayı buluşturan bu etkinliğe Türkiye’den böylesi geniş katılımı görmek bizleri çok umutlandırdı ve gururlandırdı. Kadınların iş hayatına kazandırılmasına yönelik bu çalışmamızla sektörümüzde bir ilke daha imza attığımız için ayrıca mutlu ve gururluyuz. Birinci olan TIO takımını tebrik ediyoruz. Kendilerine diğer ülkelerin birincileri ile yarışacakları etkinlikte de başarılar diliyoruz. Marsh Türkiye olarak kadınlara yönelik gerçekleştirilecek etkinliklere katkı vermeye ve sektörümüzde yer alan kadınları desteklemeye devam edeceğiz. Bu projemizde bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Teknolojide Kadın Derneği, Bahçeşehir Üniversitesi olmak üzere Microsoft, Oracle, Bilge Adam, Estee Lauder, Eti, Macrocenter, Nescafe, Pepsi, Peyman markalarına da teşekkür ederiz” dedi.

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Başkanı Zehra Öney ise Marsh Hackathon etkinliğinin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Avrupa’nın pek çok kentiyle aynı anda İstanbul’da da farklı özelliklere sahip kadınların gelişen teknolojileri kullanarak farklı konularda çözüm üretecek olmasının önemine dikkat çeken Öney, “Wtech olarak, ‘teknoloji erkek işidir’ algısını yıkmak istiyoruz. Kadınsız teknoloji seferberliği yapamayız. Dolayısıyla kadınlara fırsat eşitliği sunan her platforma tüm gücümüzle destek olacağız” dedi. Öney, Hackhathon’a katılan farklı birikim ve özelliklere sahip kadınların, gelecek için kendisine büyük umut verdiğini de ifade ederek; “Teknolojide kadın çeşitliliğini çok önemsiyoruz. Ancak sadece kadın değil elbette insan odaklıyız. İnanıyorum ki bugün gerçekleştirilen etkinlik gibi farklı platformlarda; kadınlarımızın teknoloji dünyasında olması gereken noktaya gelmesi için büyük katkı sunacaktır” diye konuştu

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