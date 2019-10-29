marmara denizi nde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 18.38'de, Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 6,59 kilometre açığındaki depremin 7.02 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.
Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.
Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.
Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.
Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.
Instagram Sayfamız için Tıklayınız
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA