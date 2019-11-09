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Mardin'de bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir evin bodrum katından 217 canlı akrep ele geçirdi.

Mardin'de bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir evin bodrum katından 217 canlı akrep ele geçirdi.

09 Kasım 2019 Cumartesi 23:55
Mardin'de bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde düzenlenen uygulama sırasında gelen ihbar üzerine bir evde arama başlattı. Polis ekipleri, evin bodrum katında yaptıkları aramada şeffaf kutular içerisinde 217 canlı akrep ele geçirdi. Ev sahibi H.C., hakkında yasal işlem başlatırken, ele geçirilen akrepler  Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.11.2019 00:14
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AkrepMardinEvin Bodrumu217 Canlı Akrep
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