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Mardin ve Şanlıurfa'da HDP'li 4 belediye başkanı gözaltında

Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçeleri ile Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin HDP'li belediye başkanları haklarındaki soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.

Mardin ve Şanlıurfa'da HDP'li 4 belediye başkanı gözaltında

Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçeleri ile Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin HDP'li belediye başkanları haklarındaki soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.

15 Kasım 2019 Cuma 12:32
Mardin ve Şanlıurfa'da HDP'li 4 belediye başkanı gözaltında

Mardin'de terör soruşturması kapsamında Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in de aralarında bulunduğu kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Özaydın, Öncü ve Esmez ile bazı belediye çalışanlarının da aralarında yer aldığı 10 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 17 adrese eş zamanlı operasyon

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir terör soruşturması kapsamında kent genelinde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, aralarında Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in de bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı. 

Gözaltına alınan Çevik ve diğer zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. 

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada, "Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik PKK/KCK bölücü terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan gözaltına alınmış olup, terör örgütüne yardım iddiaları da dahil olmak üzere kapsamlı şekilde soruşturması yürütülmektedir" ifadesine yer verildi. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Hatice ÇevikşanlıurfaSuruçOperasyonGozaltiDerikMazıdağıSavurHalkların Demokratik Partisi (HDP)Hdp
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