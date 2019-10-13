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Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

Mardin Valiliği, Nüsaybin ilçesinin tümü, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinin ise sınıra yakın bölgelerindeki okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.

Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

Mardin Valiliği, Nüsaybin ilçesinin tümü, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinin ise sınıra yakın bölgelerindeki okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.

13 Ekim 2019 Pazar 07:49
Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla havan mermisi saldırılarının hedefinde olan Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime ara verildi.

Mardin Valililiğinden yapılan yazılı açıklamada, Nüsaybin ilçelerindeki tüm okullarda, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda 14 Ekim Pazartesi, 15 Ekim Salı ve 16 Ekim Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

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