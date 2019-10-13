Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla havan mermisi saldırılarının hedefinde olan Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime ara verildi.

Mardin Valililiğinden yapılan yazılı açıklamada, Nüsaybin ilçelerindeki tüm okullarda, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda 14 Ekim Pazartesi, 15 Ekim Salı ve 16 Ekim Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

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