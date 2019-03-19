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Mardin'de Çatışma: Yaralı Askerlerimiz Var

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerin sığınak olarak kullandığı mağaraya yönelik operasyonda 3 PKK'lı öldürüldü ve alınan bilgiye göre 3 askerimiz yaralandı.

Mardin'de Çatışma: Yaralı Askerlerimiz Var

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerin sığınak olarak kullandığı mağaraya yönelik operasyonda 3 PKK'lı öldürüldü ve alınan bilgiye göre 3 askerimiz yaralandı.

19 Mart 2019 Salı 19:32
Mardin'de Çatışma: Yaralı Askerlerimiz Var

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal Yumurtalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, sığınak olarak kullanıldığı belirlenen mağarada bir grup terörist tespit edildi. 

"Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi ve 3 askerimizin yaralı olduğu açıklandı.

Mardin Valiliği, operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı;

"Mardin ili Dargeçit ilçesi Kırsal Yumurtalı Mahallesi'nde sığınak olarak kullanıldığı tespit edilen bir mağarada yapılan operasyon neticesinde, 1 erkek terörist, bölge sorumlusu olduğu değerlendirilen 'Reber' kod adlı, gri listede aranan 'Dilxwaz' kod adlı ve 'Rezzan' kod adlı 3 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ele geçirilmiştir.

Bölge halkımızın desteğiyle, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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