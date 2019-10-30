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Mansur Yavaş: Athena konser teklifimizi bir şartla kabul etti!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahne alan Athena'nın, konser teklifini bir şartla kabul ettiği açıklamısında bulundu.

Mansur Yavaş: Athena konser teklifimizi bir şartla kabul etti!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahne alan Athena'nın, konser teklifini bir şartla kabul ettiği açıklamısında bulundu.

30 Ekim 2019 Çarşamba 14:25
Mansur Yavaş: Athena konser teklifimizi bir şartla kabul etti!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen ve Athena grubunun da sahne aldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Grubun sahne almayı bir şartla kabul ettiğini belirten Yavaş, şöyle konuştu:

“Bir teşekkür de Athena’ya. Gökhan Bey ile yaptığımız konuşmada kendisi bizim konser teklifimizi kabul etti ama bir şartla… Gelirinin tümünü Mehmetçik Vakfı’na bağışlıyor. Çok çok teşekkür ediyorum.”

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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