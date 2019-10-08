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Mansur Yavaş Ateş Püskürdü: 10 bin lira maaşlı çaycı var

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. Başkan Yavaş işten çıkarılan 150 işçiyle ilgili soruya böyle cevap verdi.

Mansur Yavaş Ateş Püskürdü: 10 bin lira maaşlı çaycı var

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. Başkan Yavaş işten çıkarılan 150 işçiyle ilgili soruya böyle cevap verdi.

08 Ekim 2019 Salı 13:35
Mansur Yavaş Ateş Püskürdü: 10 bin lira maaşlı çaycı var

AK Partili meclis üyelerinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Gökçek döneminde 8 bin işçi işten atıldı, ağzınızı açtınız mı? İşten ayrılan sayısı 159 kişidir. İşten atsak 159 kişiyi mi atarız? Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamıyoruz. Ekmekle oynayan şerefsizdir” dedi. Yavaş, belediyede yapılan maaş düzenlemesine ilişkin de, “İlkokul mezunları arasında 12 bin lira maaş alanlar var. 10 bin lira maaş alan çaycılar var. Daha ağır işlerde çalışan insanlar, daha düşük maaş alıyor. Ben de fiyat düzenlemesi yaptım” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Ekim ayı birinci oturumu, “belediyedeki işinden çıkartılan işçiler” tartışmasına sahne oldu. Gündem dışı söz alan ABB Meclis Başkanvekili AK Parti’li Fatih Ünal, Mansur Yavaş’a 31 Mart seçimlerinden önce söylediği “Ekmekle oynayan namussuzdur alçaktır. Evine ekmek götüren insanı niye işten çıkarayım” sözlerini anımsatarak “Seçimden önce verdiğiniz sözleri neden tutmuyorsunuz” dedi. Ünal’a yanıt veren Yavaş “İşten ayrılan sayısı 159 kişidir. İşten atsak 159 kişiyi mi atarız? Verilen sözlere gelince, hani 30 bin kişiyi işten atıyorduk, PKK’lıları dolduruyorduk, ne oldu? Açsanıza ağzını şimdi. Yine söylenenlere göre DHKP-C’liler sayaç okuyacaktı, ne oldu? Ankara’ya böyle mi hizmet edeceğiz?” dedi. Yavaş, eski başkan Melih Gökçek döneminde 8 bin işçinin işten çıkarıldığını belirterek, “8 bin tane Gökçek’in attığı işçilerin listesi var. Bunu size vereceğim. Bir sürü insan ekmeksiz kalırken ağzınızı açtınız mı geçen dönem? İnşallah onları da lanetlemişsinizdir” dedi.

‘ATACAK OLSAK SORMADAN ATARDIK'

Yavaş, 31 Mart seçimlerinin hemen ardından, 1 Nisan ile 8 Nisan arasında işe alınanları “açık açık işten atacağını” söylediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İşten atacak olsak sormadan atardık. 1 Nisan’dan sonra işe alınanları da açık açık attık. Seçimden sonra 850 kişi işe alınmış. Bunların içerisinde siyasi alınanlara bakıyoruz. 850 kişiyi işten atmadık sonuçta. Böyle bir niyetimiz yok. İşini layıkıyla yapıyorsa aynen devam ediyor. Belediyede çalışamaya başladıktan sonra bize hakaret edenler oldu. Bize hakaret edenlerle de çalışmamızı beklemiyorsunuz herhalde. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamıyoruz. Ekmekle oynayan şerefsizdir.”

‘FETÖ UZMANI' DİYE KART YAPMIŞ

İşten çıkartılanların çıkarılma gerekçelerine örnekler veren Yavaş, “İşten çıkarılanlardan biri kendisine FETÖ uzmanı diye kart çıkartmış, bu nedenle işe gelmiyor” dedi. AK Parti’li Ünal’ın “işçilere mobbing yapıldığı” iddiasını da yanıtlayan Yavaş “Kimse kimsenin sendikasına karışmayacak diye genelge çıkartan tek başkan benim, ne diyorsun sen?” karşılığını verdi.

‘10 BİN LİRA MAAŞLI ÇAYCI VAR'

Yavaş ayrıca, Ünal’ın işçi ücretlerinde yapılan düzenlemeyle ilgili sorusunu da yanıtladı. Ünal’ın işçi ücretlerinin “neden düşürüldüğünü” sorması üzerine Yavaş “İlkokul mezunu, ağır vasıta şoförü 4 bin 800 liraya istihdam ediliyor. İlkokul mezunları arasında 12 bin lira maaş alanlar var. 10 bin lira maaş alan çaycılar var. Daha ağır işlerde çalışan insanlar, daha düşük maaş alıyor. Ben de fiyat düzenlemesi yaptım” dedi. AK Parti’li bir Meclis üyesinin “Zaman içerisinde maaşlarda artış olabilir. 10 yıllık personeller var” demesi üzerine Yavaş “O zaman 10 yıllık bütün çaycıların 10 bin lira maaş alması gerekir. Yok böyle bir şey” dedi.

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mansur yavaş ateş püskürdü bin lira maaşlı çaycı var
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